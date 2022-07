Le créancier de crypto-monnaies Voyager dépose son bilan.

Dans son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 mardi, la société Voyager, cotée en bourse à Toronto, a estimé qu'elle avait plus de 100 000 créanciers et quelque part entre 1 et 10 milliards de dollars en actifs cryptographiques. La société a également enregistré la même fourchette pour son passif.

Les procédures de faillite du chapitre 11 mettent en suspens toutes les questions de litiges civils et permettent aux entreprises de préparer des plans de redressement tout en restant opérationnelles.

"La volatilité et la contagion prolongées sur les marchés de la crypto au cours des derniers mois, ainsi que le défaut de Three Arrows Capital sur un prêt de la filiale de la société, Voyager Digital, LLC, nous obligent à prendre des mesures délibérées et décisives maintenant", a déclaré Stephen Ehrlich, directeur général de Voyager.

Bon nombre des problèmes récents de l'industrie de la crypto-monnaie peuvent être retracés jusqu'à l'effondrement spectaculaire du soi-disant stablecoin TerraUSD en mai, qui a vu le stablecoin perdre presque toute sa valeur, ainsi que son jeton apparié.