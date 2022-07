Les régulateurs mondiaux soutiennent le principe "même risque, même réglementation" pour les monnaies stables.

Les Stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour avoir une valeur stable par rapport aux monnaies traditionnelles, ou à une matière première, afin d'éviter la volatilité qui rend le bitcoin et d'autres jetons numériques peu pratiques pour la plupart des échanges commerciaux.

L'OICV, un organisme mondial de réglementation des valeurs mobilières, et un comité de la Banque des règlements internationaux (BRI), un forum pour les banques centrales, ont déclaré mercredi qu'ils avaient officiellement adopté les propositions soumises à une consultation publique en octobre dernier.

Les nouvelles orientations montrent quand les règles existantes du secteur des paiements devraient s'appliquer aux grosses monnaies stables, marquant ainsi un grand pas en avant dans l'application du principe "même risque, même réglementation", ont-ils déclaré.

"Nous attendons le même niveau de robustesse et de force dans ces aspects pour les arrangements de stablecoins d'importance systémique", a déclaré Ashley Alder, président de l'OICV et PDG du régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong, dans un communiqué.

Les orientations portent sur la gestion des risques, la gouvernance et les normes de transparence.

"Les récents développements sur le marché des cryptoactifs ont une fois de plus fait apparaître l'urgence pour les autorités de s'attaquer aux risques potentiels posés par les cryptoactifs, y compris les stablecoins de manière plus générale", a déclaré Jon Cunliffe, président du comité de la BRI et gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre.

Le stablecoin TerraUSD s'est effondré plus tôt cette année, tandis que le créancier de crypto-monnaies Voyager Digital a déposé le bilan ce mois-ci.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie, s'est effondré de quelque 70 % depuis son record de 69 000 dollars en novembre.

Les régulateurs mondiaux devraient aller plus loin en octobre lorsque le Conseil de stabilité financière, un organisme de réglementation mondial qui comprend l'OICV, proposera des règles "robustes" pour les cryptomonnaies en général.

Les chiens de garde mondiaux rattrapent le retard de l'Union européenne qui a approuvé ce mois-ci une loi révolutionnaire pour réglementer les cryptomarchés, y compris les monnaies stables.

La Grande-Bretagne doit proposer ce mois-ci des règles pour réglementer les monnaies stables d'importance systémique dans le cadre d'un projet de loi sur la réforme des services et marchés financiers.