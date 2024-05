Voyager Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre à l'avancement des médicaments neurogénétiques. Le pipeline de la société comprend des programmes pour la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Parkinson et de nombreuses autres maladies du système nerveux central. Nombre de ses programmes sont dérivés de sa plateforme de découverte de capsides AAV TRACER, qui est utilisée pour générer de nouvelles capsides et identifier les récepteurs associés afin de permettre une pénétration cérébrale élevée des médicaments génétiques après administration par voie intraveineuse. Son portefeuille de programmes, tous en développement préclinique, comprend l'anticorps anti-Tau (VY-TAU01), le programme de thérapie génique de neutralisation de la SOD1, le programme de thérapie génique de neutralisation de la Tau, le programme de recherche précoce sur l'anticorps anti-amyloïde vectorisé, le programme sur l'ataxie de Friedreich : VY-FXN01, le programme de remplacement du gène GBA1, le programme HD, etc. VY-TAU01 est destiné au traitement de la maladie d'Alzheimer. Le programme de thérapie génique SOD1 Silencing est destiné au traitement de la SLA.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale