Voyageurs du Monde : 10.3.2023 – Déclaration d'opérations sur les titres de la Société par M. J-F Rial – achats 10.3.2023

DECLARATION INDIVIDUELLE RELATIVE AUX OPERATIONS DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE
14 mars 2023
NOM / FONCTION DE LA PERSONNE EXERÇANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
JEAN-FRANÇOIS RIAL, Président Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VOYAGEURS DU MONDE
LEI : 9695005BNQGNY0ND5S19
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 10 MARS 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : EURONEXT GROWTH PARIS
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0004045847
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 113.2000 EURO
VOLUME : 211.0000
MONTANT GLOBAL : 23 885.2000 EURO
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 113.2000 Euro
VOLUME : 211.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023
COMMENTAIRES :
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Disclaimer
Voyageurs du Monde SA published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 16:15:09 UTC.