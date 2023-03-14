Voyageurs du Monde : 14.3.2023 – Déclaration d'opérations sur les titres de la Société par M. J-F Rial – achats 13.3.2023

DECLARATION INDIVIDUELLE RELATIVE AUX OPERATIONS DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE
14 mars 2023
NOM / FONCTION DE LA PERSONNE EXERÇANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
JEAN-FRANÇOIS RIAL, Président Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VOYAGEURS DU MONDE
LEI : 9695005BNQGNY0ND5S19
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 13 MARS 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : EURONEXT GROWTH PARIS
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0004045847
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 113.2000 EURO
VOLUME : 189.0000
MONTANT GLOBAL : 21 394.8000 EURO
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 110.0000 EURO
VOLUME : 196.0000
MONTANT GLOBAL : 21 560.0000 EURO
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 111.5709 Euro
VOLUME : 385.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023
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