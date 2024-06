Voyageurs du Monde: Communiqué relatif à la mise à disposition de la note d'information et du DAI dans le cadre de l'OPRA

Voyageurs du Monde

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE VOYAGEURS DU MONDE DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS INITIÉE PAR PORTANT SUR 866.666 DE SES PROPRES ACTIONS EN VUE DE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL Présentée par ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT PRIX DE L’OFFRE : 150 euros par action VOYAGEURS DU MONDE DURÉE DE L’OFFRE : 20jours calendaires minimum Paris, le 25 juin 2024 AVIS IMPORTANT L’offre publique de rachat d’actions sera ouverte, conformément aux dispositions des articles 231-32 du règlement général de l’AMF et R. 225-153 et R. 225-154 du Code de commerce, postérieurement à la publication par VOYAGEURS DU MONDE de l’avis d’achat dans un journal d’annonces légales et au Bulletin des annonces légales obligatoires. Le présent communiqué établi par VOYAGEURS DU MONDE est publié en application des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’AMF. En application des dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 du règlement général de l’AMF, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 25 juin 2024, apposé le visa n° 24-236 sur la note d’information de VOYAGEURS DU MONDE relative à l’offre publique de rachat portant sur 866.666 de ses propres actions en vue de la réduction de son capital (l’ « Offre »). La note d’information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de VOYAGEURS DU MONDE (www.voyageursdumonde.fr) et peut être obtenu sans frais auprès de VOYAGEURS DU MONDE (55 rue Sainte Anne, 75002 Paris), et de Portzamparc (1, boulevard Haussmann, 75009 Paris). Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et le calendrier de l’Offre et Euronext publiera un avis rappelant la teneur de l’Offre et précisant le calendrier et les modalités de sa réalisation. Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document contenant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de VOYAGEURS DU MONDE a été déposé auprès de l’AMF le 25 juin 2024 et mis à la disposition du public ce jour. Rappel des principales hypothèses du Plan d’Affaires présenté dans la note d’information Le Plan d'Affaires à trois ans, couvrant la période 2024 à 2026 a été élaboré sur la base d’une approche bottom-up par la Société et a été présenté aux conseils d’administration de la Société en avril 2024. Ce Plan d’Affaires constitue l’un des outils de pilotage de la Société. Les hypothèses du Plan d'Affaires retenues par la Société sont : Un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires de +4,3% à horizon 2026, avec toutefois une croissance plus marquée en 2024 (Plan d’Affaires CA 2024 +6,2% vs n-1) dans la continuité du « revenge travel » post Covid-19, et d’une croissance sensiblement moindre sous effet de base compliqué au delà.

Le taux de marge opérationnelle courante 2024 est attendu en retrait de -70bp vs 2023 à 7,6%, sous une moindre optimisation de sa structure de coûts opérationnelle, notamment sous le poste charges de personnel qui subira toujours une évolution supérieure à la croissance du chiffre d’affaires, et une reprise significative de la communication dans un environnement qui se normalise progressivement (communication +27,5% vs 2023). La tendance devrait s’atténuer en 2025 et 2026. Avertissement Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis ou de tout autre pays dans lequel une telle publication, transmission ou distribution ne serait pas permise. Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d’une telle offre, directement ou indirectement. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. Voyageurs du Monde décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. A propos de Voyageurs du Monde Le spécialiste du voyage sur mesure et du voyage d'aventure. L’action est admise aux négociations sur Euronext Growth. Code ISIN : FR0004045847 - Code mnémonique : ALVDM LEI (Legal Entity Identifier) : 9695005BNQGNY0ND5S19 Plus d’informations sur www.voyageursdumonde.fr (relations investisseurs) Contacts Voyageurs du Monde Lionel Habasque, Directeur Général Délégué T : 01 53 73 76 77 M : lhabasque@terdav.com Alain Capestan, Directeur Général Délégué T : 01 42 86 16 57 M : acapestan@voyageursdumonde.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



