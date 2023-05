Voyageurs du Monde: Cyberattaque : Information complémentaire

Voyageurs du Monde

Communiqué Paris, le 30 mai 2023 Cyberattaque : information complémentaire Suite à l’annonce du 25 mai par laquelle le Groupe Voyageurs du Monde indiquait la reprise opérationnelle de ses activités suite à une cyber attaque intervenue mi-mai, l’analyse approfondie de nos données - qui a nécessité plusieurs jours de travail - indique que les données de certains passeports ont été dérobées et publiées ce matin. En effet, le Groupe a refusé de verser une rançon. Les informations publiées par notre attaquant sont très limitées. Ces données, qui sont des photocopies de passeport collectées facultativement à la demande de nos clients, permettent de faciliter l’organisation de leur voyage (billets d’avion, visa, prestations.). Les clients concernés seront informés directement sachant que les données biométriques qui restent confidentielles, assurent leur sécurité. Il est à noter que ces données passeports dérobées ne concernent pas l’activité « voyage en individuel » pour les particuliers et sont limitées à l’activité « voyages aux collectivités », soit 2% des clients. La cellule de crise qui a été constituée, continue de déployer toutes les actions nécessaires, la sécurité et la protection des données de nos clients figurant au premier rang de nos préoccupations. Contacts : Voyageurs du Monde Lionel Habasque, Directeur Général Délégué, T : +33 (0)1 53 73 77 09 / +33 (0)6 26 91 46 77 M : lhabasque@terdav.com Alain Capestan, Directeur Général Délégué, T : +33 (0)1 42 86 16 57 / +33 (0)6 03 35 05 48 M : acapestan@voyageursdumonde.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



