Voyageurs du Monde

Voyageurs du Monde: Des perspectives de reprise fortes



21-Avr-2022 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué Paris, le 20 avril 2022 Des perspectives de reprise fortes Données consolidées en M?

2021 2020 Var. 20/21 2019 Var. 19/21 Chiffre d'affaires 151,7 117,3 29% 487,5 -69% Marge brute % du CA 47,1 31,1% 35,7 30,5% 32% 143,6 29,5% -67% Subventions d'exploitation 10,0 Charges d'exploitation (53,9) (55,1) -2,2% (116,1) -54% EBITDA* 7,8 (13,2) 33,6 Résultat d'exploitation (EBIT) ** 1,1 (17,9) 29,1 Résultat net part du Groupe (0,3) (13,7) 20,3 (*) EBITDA : équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation. (**) Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et aux dépréciations des écarts d'acquisition ACTIVITE L'évolution de la pandémie de la Covid en 2021 conjuguée à un très faible nombre de pays accessibles, ont considérablement perturbé l'activité. Seul l'été avec peu de destinations ouvertes (Europe, Afrique) et les départs assurés sur la fin de l'année, auront permis de réaliser un chiffre d'affaires de 151,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires progresse de 29% par rapport à 2020 mais reste en recul de 69 % par rapport à 2019. RESULTATS Pour faire face à cette très forte baisse de l'activité, le Groupe a continué de prendre d'importantes mesures de réduction des charges. Sur le premier semestre 2021, le maintien d'un régime d'activité partielle avec une prise en charge à 100% de la partie chômée puis la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée à partir du mois de septembre (taux de prise en charge à 85%) ont permis de réduire sensiblement la masse salariale. Une aide aux coûts fixes sur le premier semestre 2021 et une baisse sensible du budget de communication de 88% sont venus compléter les mesures de réduction des charges d'exploitation qui ont baissé de 54% par rapport à 2019. Dans ce cadre, l'EBITDA s'est élevé à 7,8 millions d'euros (-13,2 millions d'euros en 2020 et + 33,6 millions d'euros en 2019). Après prise en compte des dépréciations, dotations aux amortissements et charges financières, le résultat net ressort à -0,3 million d'euro (-13,7 millions d'euros en 2020 et +20,3 millions d'euros en 2019). Les fonds propres du Groupe s'élèvent à 102,5 millions d'euros et la trésorerie à 232,3 millions d'euros après remboursement de 50 millions d'euros de PGE (Prêt Garanti par l'Etat). PERSPECTIVES Depuis le début d'année, on observe un retour à la normale, avec un impact mineur de la guerre en Ukraine (sauf sur la destination Russie et les pays d'Europe centrale). Les tendances de ventes depuis le début de l'année s'améliorent de mois en mois par rapport à 2019 : -42% en janvier, -16% en février, -7% en mars. Toutefois, les faibles ventes de l'automne 2021 ont impacté les départs sur le début de l'année. Ainsi, en tendance au 18 avril 2022, les départs acquis 2022 (249 millions d'euros) sont en baisse de 24% par rapport aux départs acquis à la même période en 2019. Les ventes sur les voyages sur-mesure sont supérieures ou égales à 2019 depuis le mois de février, sur les voyages d'aventure cette tendance est la même depuis le mois d'avril. Sur l'ensemble de l'année et sauf reprise de la pandémie de la Covid et/ou aggravation de la situation internationale liée à l'Ukraine, le Groupe a pour objectif (hors croissance externe) d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 70 et 75 % de celui de 2019, soit environ 350 millions d'euros en 2022. Le Groupe a signé un protocole d'investissement entre les Fondateurs, Certares et Nov Tourisme, qui ont fait leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement) et son actionnaire de contrôle, la société Avantage. Voyageurs du Monde a ainsi procédé à une double émission d'obligations convertibles d'un montant total de 130 millions d'euros : 75 millions d'euros pour une émission réservée en avril 2021 et 55 millions d'euros pour une émission publique en juillet 2021. Ce renforcement de la structure financière du Groupe doit lui permettre d'accélérer sa stratégie de développement internationale sur des activités complémentaires par nature et géographiquement. L'objectif est de réaliser entre 40 et 50 % du chiffres d'affaires à l'international. Le Conseil d'Administration a arrêté les comptes 2021 le 20 avril 2022 à 15h30. Rappels : Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (60% du CA de 2019), avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel et du voyage d'aventure (36% du CA de 2019), avec les marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'élaboration. L'action est admise aux négociations sur Euronext Growth et est éligible au PEA PME. Contacts : Voyageurs du Monde Lionel Habasque, Directeur Général Délégué, T : 01 53 73 77 09 M : lhabasque@terdav.com Alain Capestan, Directeur Général Délégué, T : 01 42 86 16 57 M : acapestan@voyageursdumonde.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



