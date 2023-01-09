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    ALVDM   FR0004045847

VOYAGEURS DU MONDE

(ALVDM)
  Rapport
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91.50 EUR   +2.81%
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Voyageurs du Monde : Document AMF CP. 2023DD879269

09/01/2023 | 18:22
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2023DD879269

09 janvier 2023

FR0004045847 - DD154872

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Montefiore Investment Société par actions simplifiée, Censeur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VOYAGEURS DU MONDE

LEI : 9695005BNQGNY0ND5S19

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 90.0000 Euro

VOLUME : 20 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 90.0000 Euro

VOLUME : 20 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Voyageurs du Monde SA published this content on 09 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 January 2023 17:20:08 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 486 M 515 M -
Résultat net 2022 20,1 M 21,4 M -
Tréso. nette 2022 117 M 124 M -
PER 2022 26,0x
Rendement 2022 1,06%
Capitalisation 333 M 354 M -
VE / CA 2022 0,45x
VE / CA 2023 0,31x
Nbr Employés 1 223
Flottant 31,1%
Graphique VOYAGEURS DU MONDE
Durée : Période :
Voyageurs du Monde : Graphique analyse technique Voyageurs du Monde | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VOYAGEURS DU MONDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 89,00 €
Objectif de cours Moyen 127,33 €
Ecart / Objectif Moyen 43,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-François Rial Chairman & Chief Executive Officer
Frédéric Rene Moulin Director, Deputy CEO & IT Director
Alain Francois Georges Capestan Director & Deputy Chief Executive Officer
Lionel Habasque Director & Deputy Chief Executive Officer
Loïc Minvielle Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOYAGEURS DU MONDE2.30%354
BOOKING HOLDINGS INC.8.14%84 532
TRIP.COM GROUP LIMITED11.42%24 598
EXPEDIA GROUP, INC.7.43%14 690
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED1.49%5 467
MAKEMYTRIP LIMITED-1.34%2 863