Société anonyme contrôlée par les fondateurs de la société VOYAGEURS DU MONDE, lesquels détiennent 27,90% du capital (et 61,86% des droits de vote) de la société Avantage. Le solde est principalement détenu par (i) Crédit Mutuel Equity SCR (28,35% du capital et 28,06% des droits de vote), et (ii) Certares (27,38% du capital et aucun droit de vote). Un actionnariat détaillé de la société Avantage figure notamment au § 1.2.3. du projet de note d'information établi par VOYAGEURS DU MONDE.

