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VOYAGEURS DU MONDE

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Voyageurs du Monde : Rapport annuel 2021 – 2ème partie

29/04/2022 | 15:18
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RAPPORT DE GESTION & COMPTES ANNUELS

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2022

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

EXERCICE 2021

VOYAGEURS DU MONDE Ӏ VOLUME 2

COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE 2021

Rapport Annuel

31 décembre

2021

Période de 12 mois

Voyageurs du Monde SA 55, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Siret : 31545901600046

Rapport Annuel

Au 31 12 2021

SOMMAIRE

Note : les comptes consolidés ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021. Ils sont présentés en milliers d'euros.

1 BILAN CONSOLIDE (EN MILLIERS D'EUROS) 6

2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 7

3 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 8

4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 9

5 REGLES ET METHODES DE CONSOLIDATION 10

5.1 REFERENTIEL COMPTABLE 10

5.2 PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 11

5.3 DATE DE CLOTURE DES COMPTES 14

5.4 ELIMINATION DES OPERATIONS INTERNES AU GROUPE 14

5.5 TITRES D'AUTOCONTROLE 14

6 REGLES ET PRINCIPES COMPTABLES 15

6.1 ECARTS D'ACQUISITION 15

6.2 CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES EXPRIMES EN DEVISES 16

6.3 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 16

6.4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17

6.5 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 17

6.6 STOCKS 18

6.7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES 18

6.8 PROVISIONS 18

6.9 IMPOTS DIFFERES 18

6.10 COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS LIBELLEES EN DEVISES 19

6.11 CHIFFRE D'AFFAIRES 19

6.12 MARGE BRUTE 19

6.13 RESULTAT D'EXPLOITATION ET RESULTAT EXCEPTIONNEL 20

6.14 ENGAGEMENTS HORS BILAN 20

7 EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 21

8 NOTES RELATIVES AU BILAN 22

8.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 22

8.2 ECARTS D'ACQUISITION 23

8.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24

8.4 TITRES DE PARTICIPATION, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS ET AUTRES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 25

8.5 STOCK ET EN-COURS 26

2

Rapport Annuel

Au 31 12 2021

8.6 AVANCES ET ACOMPTES VERSES 26

8.7 CREANCES D'EXPLOITATION, AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION 26

8.8 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET TRESORERIE 27

8.9 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 28

8.10 PROVISIONS 29

8.11 DETTES FINANCIERES 29

8.12 DETTES D'EXPLOITATION, AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 31

8.13 INSTRUMENTS FINANCIERS 32

8.14 AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN 33

9 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 35

9.1 RESULTAT D'EXPLOITATION 35

9.2 RESULTAT FINANCIER 37

9.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL 37

9.4 ANALYSE DE L'IMPOT 37

10 AUTRES INFORMATIONS 39

10.1 INFORMATIONS SECTORIELLES 39

10.2 EFFECTIF MOYEN DU GROUPE 40

10.3 COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 40

10.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 41

10.5 REMUNERATION DES DIRIGEANTS 41

10.6 EVENEMENTS POST-CLOTURE 41

3

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Voyageurs du Monde SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 13:15:54 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2021 130 M 137 M -
Résultat net 2021 -2,03 M -2,14 M -
Tréso. nette 2021 94,8 M 99,7 M -
PER 2021 -251x
Rendement 2021 -
Capitalisation 379 M 399 M -
VE / CA 2021 2,18x
VE / CA 2022 0,79x
Nbr Employés 1 333
Flottant 30,0%
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Durée : Période :
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 104,00 €
Objectif de cours Moyen 130,67 €
Ecart / Objectif Moyen 25,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Alain Francois Georges Capestan Director, Deputy CEO-Administrative & Finance
Frédéric Rene Moulin Director, Deputy CEO & IT Director
Éric Bismuth Independent Director
Lionel Habasque Director, Deputy CEO & Head-Investor Relations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOYAGEURS DU MONDE27.76%399
BOOKING HOLDINGS INC.-3.39%94 522
EXPEDIA GROUP, INC.1.48%29 824
TRIP.COM GROUP LIMITED-11.98%14 305
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED-3.74%3 929
TRIPADVISOR, INC.-3.30%3 655