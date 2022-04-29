Voyageurs du Monde : Rapport annuel 2021 – 2ème partie

RAPPORT DE GESTION & COMPTES ANNUELS
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2022
INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
EXERCICE 2021
VOYAGEURS DU MONDE Ӏ VOLUME 2
COMPTES CONSOLIDÉS
EXERCICE 2021
Rapport Annuel
31 décembre
2021
Période de 12 mois
Voyageurs du Monde SA 55, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Siret : 31545901600046
Rapport Annuel
Au 31 12 2021
SOMMAIRE
Note : les comptes consolidés ont été établis pour l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021. Ils sont présentés en milliers d'euros.
1 BILAN CONSOLIDE (EN MILLIERS D'EUROS) 6
2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 7
3 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 8
4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 9
5 REGLES ET METHODES DE CONSOLIDATION 10
5.1 REFERENTIEL COMPTABLE 10
5.2 PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 11
5.3 DATE DE CLOTURE DES COMPTES 14
5.4 ELIMINATION DES OPERATIONS INTERNES AU GROUPE 14
5.5 TITRES D'AUTOCONTROLE 14
6 REGLES ET PRINCIPES COMPTABLES 15
6.1 ECARTS D'ACQUISITION 15
6.2 CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES EXPRIMES EN DEVISES 16
6.3 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 16
6.4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17
6.5 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 17
6.6 STOCKS 18
6.7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES 18
6.8 PROVISIONS 18
6.9 IMPOTS DIFFERES 18
6.10 COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS LIBELLEES EN DEVISES 19
6.11 CHIFFRE D'AFFAIRES 19
6.12 MARGE BRUTE 19
6.13 RESULTAT D'EXPLOITATION ET RESULTAT EXCEPTIONNEL 20
6.14 ENGAGEMENTS HORS BILAN 20
7 EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 21
8 NOTES RELATIVES AU BILAN 22
8.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 22
8.2 ECARTS D'ACQUISITION 23
8.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24
8.4 TITRES DE PARTICIPATION, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS ET AUTRES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 25
8.5 STOCK ET EN-COURS 26
2
Rapport Annuel
Au 31 12 2021
8.6 AVANCES ET ACOMPTES VERSES 26
8.7 CREANCES D'EXPLOITATION, AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION 26
8.8 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET TRESORERIE 27
8.9 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 28
8.10 PROVISIONS 29
8.11 DETTES FINANCIERES 29
8.12 DETTES D'EXPLOITATION, AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 31
8.13 INSTRUMENTS FINANCIERS 32
8.14 AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN 33
9 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 35
9.1 RESULTAT D'EXPLOITATION 35
9.2 RESULTAT FINANCIER 37
9.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL 37
9.4 ANALYSE DE L'IMPOT 37
10 AUTRES INFORMATIONS 39
10.1 INFORMATIONS SECTORIELLES 39
10.2 EFFECTIF MOYEN DU GROUPE 40
10.3 COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 40
10.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 41
10.5 REMUNERATION DES DIRIGEANTS 41
10.6 EVENEMENTS POST-CLOTURE 41
3
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