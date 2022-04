Voyageurs du Monde : Rapport annuel 2021 – 4ème partie

RAPPORT DE GESTION & COMPTES ANNUELS

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 09 JUIN 2022

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

EXERCICE 2021

VOYAGEURS DU MONDE Ӏ VOLUME 4

RAPPORTS

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE 2021

KPMG Audit Grant Thornton Tour EQHO Membre français de Grant Thornton International 2 Avenue Gambetta 29 rue du Pont CS 60055 92200 Neuilly-sur-Seine 92066 Paris la Défense Cedex France France

VOYAGEURS DU

MONDE

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2021

VOYAGEURS DU MONDE 55, rue Sainte-Anne - 75002 Paris

Ce rapport contient 48 pages

reg 6

Référence : FC-VdB

appx 42

KPMG Audit Tour EQHOGrant Thornton

2 Avenue Gambetta CS 60055

Membre français de Grant Thornton International 29 rue du Pont

92066 Paris la Défense Cedex France

92200 Neuilly-sur-Seine France

VOYAGEURS DU MONDE

Siège social : 55, rue Sainte-Anne - 75002 Paris Capital social : €.3.723.659

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société VOYAGEURS DU MONDE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société VOYAGEURS DU MONDE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Grant Thornton

VOYAGEURS DU MONDE

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 28 avril 2022

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.1 « Référentiel comptable » de l'annexe qui expose le changement de méthode comptable résultant de l'application de la nouvelle réglementation comptable relative à la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021 du règlement 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des Normes Comptables.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles

L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

• La note 6.11 « Chiffre d'affaires » de l'annexe des comptes consolidés expose les règles et principes comptables relatifs à la reconnaissance du chiffre d'affaires. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus, et des informations fournies dans les notes aux comptes consolidés et nous nous sommes assurés de leur correcte application ;

• Les écarts d'acquisition dont le montant net figurant au bilan du 31 décembre 2021 s'établit à 34.883 milliers d'euros, et les marques dont le montant net s'élève à 15.280 milliers d'euros, tel qu'il est présenté dans le tableau de la note 8.2 détaillant les immobilisations incorporelles au 31 décembre 2021, ont fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans les notes 6.1 « Ecarts d'acquisition » et 6.3 « Immobilisations incorporelles » de l'annexe des comptes consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que les notes 6.1 « Ecarts d'acquisition » et 6.3 « Immobilisations incorporelles » de l'annexe des comptes consolidés donnent une information appropriée.

FC-VdB - Exercice clos le 31 décembre 2021

3