Voyageurs du Monde : Résultats annuels 2022

RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Après deux années marquées par la crise sanitaire, le Groupe a retrouvé en 2022 un niveau de redistribution aux salariés équivalent à celui de 2019. Ainsi, c'est plus de 18% de la richesse créée par l'entreprise, qui ont été versés sous forme de participation, d'intéressement, de primes et de bonus, pour un montant de 12 millions d'euros Parallèlement, le Groupe a mis en place une organisation du travail qui permet désormais à tout salarié qui le désire de travailler deux jours par semaine en télétravail et favorise pour certains postes des délocalisations régionales.

En matière environnementale, le Groupe a poursuivi ses efforts entamés depuis plus dix ans par une double action consistant d'une part, à la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de réduire l'empreinte carbone de l'activité, et d'autre part à absorber le reliquat par des projets de reforestation. Les caractères additionnels et pérennes de ces projets sont certifiés par des organismes internationaux et permettent d'absorber la totalité des émissions de CO2 liées aux voyages et à l'essentiel des activités du Groupe. En outre, à périmètre constant, en 2022, l'empreinte carbone des voyages de la clientèle a baissé de près de 30% par rapport à 2019 sous l'effet combiné d'une baisse du nombre de clients et d'une réduction des émissions intrinsèques des divers équipements et pratiques du transport aérien (avions, infrastructures aéroportuaires, etc.). Ces projets restent portés par la fondation d'entreprise Insolite Bâtisseur Philippe Roméro.

PERSPECTIVES

Au 2 avril 2023, les départs acquis 2023 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2019 à la même période), sont en progression de 24% à périmètre constant et de 26% en incluant les acquisitions réalisées en 2022. Toutes les activités progressent. Le voyage à vélo maintient son fort rythme de développement, sur sa lancée de 2022.

Sauf événements exceptionnels, le résultat du Groupe devrait progresser fortement en raison de la croissance de l'ensemble des activités, incluant les sociétés nouvellement acquises.

En France, le Groupe va continuer à renforcer ses offres de services sur toutes ses marques. Toutes les marques d'aventure vont intégrer une offre complémentaire de voyages à vélo à la suite de l'acquisition d'Eurofun Group.

A l'international, le Groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.

Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (59% du CA de 2022), avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel ; du voyage d'aventure (29% du CA de 2022), avec les marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel et du voyage à vélo (12% du CA de 2022) avec les principales marques EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours, Ruckenwind Reisen.

