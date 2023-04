Voyageurs du Monde

Voyageurs du Monde: Retour à un fort d'activité et progression des résultats



18-Avr-2023 / 19:15 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.











Communiqué Paris, le 18 avril 2023





Retour à un fort niveau d’activité et progression des résultats



Données consolidées en M€



2022 2021

2019 Var.

22/19 Chiffre d’affaires 497,3 151,7 487,5 +2,0% Marge brute

% du CA 158,7

31,9% 47,1

31,1% 143,6

29,5% +11% Charges d’exploitation (115,6) (53,9) (116,1) -0,4% EBITDA* 51,4 7,8 33,6 53% Résultat d’exploitation (EBIT) ** 46,0 1,1 29,1 58% Résultat net part du Groupe 29,9 (0,3) 20,3 47%































(*) EBITDA : équivalent de l’Excédent Brut d’Exploitation, incluant une subvention d’exploitation de 0,7M€ en 2022 et de 10 M€ en 2021

(**) Résultat d’exploitation après dotations aux amortissements et aux dépréciations des écarts d’acquisition





ACTIVITE



Le Groupe Voyageurs du Monde a réalisé sur l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 497,3 millions d’euros, en hausse de 2%. A périmètre constant (hors acquisitions d’Eurofun Group en Autriche, d’Extraordinary Journeys aux Etats-Unis et de Pedestria en France), le chiffre d’affaires s’élève à 429,4 millions soit un niveau proche de 2019 malgré un premier trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire.



Dans ce contexte, à périmètre constant le voyage sur mesure est resté en léger repli de 9,3% et le voyage d’aventure à hauteur de 18%, en départs avec une forte reprise des ventes à partir du mois d’avril 2022. A la suite de l’acquisition d’Eurofun Group, le leader européen du voyage à vélo, cette activité a représenté 12 % de la totalité des départs 2022 contre 1 % en 2019.



A la suite des acquisitions réalisées en 2022, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’international s’élève désormais à 32%.



RESULTATS Sur l’exercice 2022, l’Ebitda s’élève à 51,4 millions d’euros, en très forte progression de 53 % par rapport à 2019. A périmètre constant, il s’élève à 42,8 millions en progression de 27 % par rapport à 2019. La très bonne tenue des marges et des charges externes d’exploitation comprimées ont permis d’améliorer sensiblement les résultats, alors même que le Groupe a maintenu l’emploi dans toutes ses structures pendant toute la période de la pandémie. Ainsi, le résultat net part du groupe s’élève à 29,9 millions d’euros en progression de 47% par rapport à 2019.

La trésorerie du Groupe s’élève à 279,3 millions d’euros en progression de 20% par rapport au 31 décembre 2021.





RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE



Après deux années marquées par la crise sanitaire, le Groupe a retrouvé en 2022 un niveau de redistribution aux salariés équivalent à celui de 2019. Ainsi, c’est plus de 18% de la richesse créée par l’entreprise, qui ont été versés sous forme de participation, d’intéressement, de primes et de bonus, pour un montant de 12 millions d’euros

Parallèlement, le Groupe a mis en place une organisation du travail qui permet désormais à tout salarié qui le désire de travailler deux jours par semaine en télétravail et favorise pour certains postes des délocalisations régionales.



En matière environnementale, le Groupe a poursuivi ses efforts entamés depuis plus dix ans par une double action consistant d’une part, à la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de réduire l’empreinte carbone de l’activité, et d’autre part à absorber le reliquat par des projets de reforestation. Les caractères additionnels et pérennes de ces projets sont certifiés par des organismes internationaux et permettent d’absorber la totalité des émissions de CO2 liées aux voyages et à l’essentiel des activités du Groupe. En outre, à périmètre constant, en 2022, l’empreinte carbone des voyages de la clientèle a baissé de près de 30% par rapport à 2019 sous l’effet combiné d’une baisse du nombre de clients et d’une réduction des émissions intrinsèques des divers équipements et pratiques du transport aérien (avions, infrastructures aéroportuaires, etc.). Ces projets restent portés par la fondation d’entreprise Insolite Bâtisseur Philippe Roméro.





PERSPECTIVES



Au 2 avril 2023, les départs acquis 2023 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2019 à la même période), sont en progression de 24% à périmètre constant et de 26% en incluant les acquisitions réalisées en 2022. Toutes les activités progressent. Le voyage à vélo maintient son fort rythme de développement, sur sa lancée de 2022.



Sauf événements exceptionnels, le résultat du Groupe devrait progresser fortement en raison de la croissance de l’ensemble des activités, incluant les sociétés nouvellement acquises.



En France, le Groupe va continuer à renforcer ses offres de services sur toutes ses marques. Toutes les marques d’aventure vont intégrer une offre complémentaire de voyages à vélo à la suite de l’acquisition d’Eurofun Group.



A l’international, le Groupe continue d’étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.

Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes 2022 le 18 avril 2023 à 16h.



Rappels :

Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (59% du CA de 2022), avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel ; du voyage d’aventure (29% du CA de 2022), avec les marques Terres d’Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel et du voyage à vélo (12% du CA de 2022) avec les principales marques EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours, Ruckenwind Reisen.



Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’élaboration.



L’action est admise aux négociations sur Euronext Growth et est éligible au PEA PME.



Contacts :

Voyageurs du Monde Lionel Habasque, Directeur Général Délégué, T : 01 53 73 77 09

M : lhabasque@terdav.com



Alain Capestan, Directeur Général Délégué, T : 01 42 86 16 57

M : acapestan@voyageursdumonde.fr

Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : VOYAGEURS DU MONDE : Retour à un fort niveau d'activité et progression des résultats