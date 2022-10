Voyageurs du Monde

Voyageurs du Monde: Un retour significatif de l'activité



20-Oct-2022

Communiqué Paris, le 20 octobre 2022 Un retour significatif de l’activité Données consolidées en M€

S1.2022 S1.2021 Var. 22/21 S1.2019 Var. 22/19 Chiffre d’affaires 133,2 16,9 688% 182,2 -27% Marge brute % du CA 42,5 31,9% 5,1 30,4% 725% 54,7 30,1% -22% Subventions d’exploitation 0,9 10,6 Charges d’exploitation (45,0) (23,3) 93% (58,3) -23% EBITDA* 0,2 (5,6) (1,3) Résultat d’exploitation (EBIT) ** (1,6) (7,5) (3,4) Résultat net part du Groupe (2,7) (5,3) -49% (2,7) - (*) EBITDA : équivalent de l’Excédent Brut d’Exploitation. (**) Résultat d’exploitation après dotations aux amortissements et aux dépréciations des écarts d’acquisition ACTIVITE L’activité du premier trimestre 2022 a été marquée par la pandémie de la Covid avec très peu de départs. L’amélioration de la situation sanitaire à partir du second trimestre a permis une reprise des inscriptions et des départs à compter du mois d’avril. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 s’élève à 133,2 millions d’euros, en très forte progression par rapport à 2021 mais en recul de 27% par rapport à 2019. RESULTATS Le Groupe a bénéficié sur le mois de janvier 2022 d’aides aux coûts fixes et d’exonérations de charges. Compte tenu de la reprise des ventes à partir du second trimestre, l’activité partielle a pris fin à partir du mois de mars et les recrutements ont repris pour reconstituer progressivement les effectifs d’avant crise. Ces éléments, conjugués à une amélioration de la marge brute, ont permis d’obtenir un EBITDA positif à 0,2 million d’euros (-5,6 millions d’euros en 2021 et -1,3 million d’euros en 2019). Le résultat net part du Groupe ressort à 2,7 millions d’euros soit le même niveau qu’en 2019 et la trésorerie s’élève à 307,1 millions d’euros au 30 juin 2022. PERSPECTIVES Les acquisitions, intervenues au mois de juillet, d’Eurofun Group, leader européen des voyages à vélo (80 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4,7 millions d’euros d’EBITDA en 2019) et d’Extraordinary Journeys, spécialiste américain du voyage sur mesure (13 millions de dollars de chiffre d’affaires et 0,9 million de dollars d’EBITDA en 2019) seront consolidées par intégration globale à compter de cette date. Ces acquisitions s’inscrivent dans la volonté du Groupe de poursuivre, dans les années à venir, son développement à l’international. Au 20 octobre 2022 et hors croissance externe, les départs acquis en 2022 sont en recul de 12% par rapport à la même période de 2019 (-7,6% sur le voyage sur mesure, -16% sur le voyage d’aventure). Sauf reprise de la pandémie et/ou aggravation de la situation internationale liée à l’Ukraine, et à périmètre constant, le chiffre d’affaires 2022 du Groupe devrait représenter 88% du chiffre d’affaires 2019, soit environ 430M€. Le résultat 2022 du Groupe devrait se situer à un niveau proche de 2019. Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes du premier semestre 2022 le 19 octobre 2022 à 16h. Rappels : Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (60% du CA de 2019), avec les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ, Original Travel, Extraordinary Journeys et du voyage d’aventure (36% du CA de 2019), avec les marques Terres d’Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, Eurofun Group. L’action est admise aux négociations sur Euronext Growth et est éligible au PEA PME. Contacts : Voyageurs du Monde Lionel Habasque, Directeur Général Délégué, T : 01 53 73 77 09 M : lhabasque@terdav.com Alain Capestan, Directeur Général Délégué, T : 01 42 86 16 57 M : acapestan@voyageursdumonde.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



