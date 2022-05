Voyageurs du Monde : acquisition d'Eurofun Group

Voyageurs du Monde a acquis le contrôle d'Eurofun Group, le spécialiste des voyages à vélo.



Eurofun Group propose une importante gamme de voyages dans les plus belles régions d'Europe notamment le long de grands fleuves ou rivières (Danube, Rhin, Main, Oder etc.).



Le groupe, d'origine autrichienne, s'est développé en Europe avec des filiales implantées en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en France.



Eurofun Group a réalisé un chiffre d'affaires de près de 80 ME en 2019 et dénombre 240 salariés permanents.



Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d'Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021.



Voyageurs du Monde a pris le contrôle du groupe Eurofun Group par rachat d'actions et augmentation de capital en numéraire.





