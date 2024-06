Voyageurs du Monde est une agence de voyages organisée autour de 3 pôles d'activités : - organisation de voyages individuels personnalisés (56,2% du CA) : marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ et Original Travel ; - organisation de voyages d'aventure (43,6%) : essentiellement treks, randonnées et voyages à vélo (marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours et Ruckenwind Reisen) ; - autres (0,2%) : notamment organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés classiques. A fin 2023, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 18 agences implantées France (13), en Suisse (2), au Canada (2) et en Belgique, et via Internet.

Secteur Loisirs et détente