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Voyageurs du Monde : 4.5.2021 Déclaration d'une transaction par Bpifrance Investissement

06/05/2021 | 23:29
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DECLARATION INDIVIDUELLE RELATIVES AUX OPERATIONS DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE

NOM / FONCTION DE LA PERSONNE EXERÇANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BPIFRANCE INVESTISSEMENT, CENSEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

NOTIFICATION INITIALE

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

VOYAGEURS DU MONDE S.A. (RCS PARIS 315 459 016)

LEI : 9695005BNQGNY0ND5S19

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 AVRIL 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : HORS PLATEFORME DE NEGOCIATION

NATURE DE LA TRANSACTION : SOUSCRIPTION

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : TITRE DE CREANCE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : QUATRE-VINGT-CINQ(85.000) EUROS

VOLUME : QUARANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-HUIT(47 058.000)

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : QUATRE-VINGT-CINQ(85.000) EUROS

VOLUME : QUARANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-HUIT(47 058.000)

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 4 MAI 2021

COMMENTAIRES : SOUSCRIPTION A UNE EMISSION RESERVEE D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS VOYAGEURS DU MONDE

Disclaimer

Voyageurs du Monde SA published this content on 05 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 May 2021 21:28:01 UTC.


© Publicnow 2021
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Résultat net 2020 -16,3 M -19,6 M -
Tréso. nette 2020 36,3 M 43,8 M -
PER 2020 -21,3x
Rendement 2020 -
Capitalisation 342 M 412 M -
VE / CA 2020 2,61x
VE / CA 2021 1,89x
Nbr Employés 1 395
Flottant 29,3%
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Voyageurs du Monde : Graphique analyse technique Voyageurs du Monde | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 93,80 €
Ecart / Objectif Haut 25,8%
Ecart / Objectif Moyen 15,8%
Ecart / Objectif Bas -0,85%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-François Rial Chairman & Chief Executive Officer
Alain Francois Georges Capestan Director, Deputy CEO-Administrative & Finance
Frédéric Rene Moulin Director, Deputy CEO & IT Director
Éric Bismuth Independent Director
Lionel Habasque Director, Deputy CEO & Head-Investor Relations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VOYAGEURS DU MONDE-0.43%406
BOOKING HOLDINGS INC.4.97%95 978
EXPEDIA GROUP, INC.29.09%25 114
TRIP.COM GROUP LIMITED14.02%24 517
TRIPADVISOR, INC.57.89%6 221
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED26.13%5 340