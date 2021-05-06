Voyageurs du Monde : 4.5.2021 Déclaration d'une transaction par Bpifrance Investissement

DECLARATION INDIVIDUELLE RELATIVES AUX OPERATIONS DES PERSONNES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE
NOM / FONCTION DE LA PERSONNE EXERÇANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
BPIFRANCE INVESTISSEMENT, CENSEUR
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
NOTIFICATION INITIALE
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
VOYAGEURS DU MONDE S.A. (RCS PARIS 315 459 016)
LEI : 9695005BNQGNY0ND5S19
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 30 AVRIL 2021
LIEU DE LA TRANSACTION : HORS PLATEFORME DE NEGOCIATION
NATURE DE LA TRANSACTION : SOUSCRIPTION
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : TITRE DE CREANCE
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : QUATRE-VINGT-CINQ(85.000) EUROS
VOLUME : QUARANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-HUIT(47 058.000)
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : QUATRE-VINGT-CINQ(85.000) EUROS
VOLUME : QUARANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-HUIT(47 058.000)
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 4 MAI 2021
COMMENTAIRES : SOUSCRIPTION A UNE EMISSION RESERVEE D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS VOYAGEURS DU MONDE