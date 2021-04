Voyageurs du Monde : Communiqué résultats annuels 2020

Communiqué Paris, le 14 avril 2021

Un exercice fortement impacté par la pandémie

Données consolidées en M€ 2020 2019 Variations Chiffre d'affaires 117,3 487,5 -76% Marge brute 35,7 143,6 -75% EBITDA (*) (13,2) 33,6 -139% Résultat d'exploitation (EBIT) (17,9) 29,1 -161% Résultat net (13,7) 20,5 -167% Résultat net part du groupe (13,7) 20,3 -167%

EBITDA : équivalent de l'EBE, tel que présenté en note 9.1 de l'annexe aux comptes consolidés

ACTIVITE

Malgré un début d'année 2020 en progression (hausse de 4% sur les départs acquis à fin février 2020 par rapport

l'année précédente), l'activité du Groupe Voyageurs du Monde a été extrêmement perturbée par la crise mondiale sanitaire liée à la COVID-19 tout au long de l'exercice. Cette situation conduit le Groupe à constater un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros sur l'exercice, en recul de 76% par rapport à l'exercice précédent (487 millions d'euros).

Dès le mois de mars et après avoir géré le rapatriement de clients bloqués à destination, nous nous sommes employés à reporter les voyages des clients. Ces reports ont été rendus possibles pour les sociétés françaises du Groupe par l'ordonnance gouvernementale du 25 mars 2020 qui a permis aux professionnels du voyage de reporter les voyages de leurs clients à une date ultérieure et de proposer un avoir valable 18 mois, en lieu et place d'un remboursement. Cet aménagement réglementaire important a permis au Groupe de conserver la trésorerie issue des ventes acquises au début de la crise.

Le deuxième trimestre a été marqué par l'absence de départs et de réservations. L'activité a repris à compter de l'été au gré des destinations ouvertes, principalement l'Europe pour les entités européennes, et de l'évolution des règles sanitaires au départ et à l'arrivée (vaccination, tests PCR, quarantaine). En outre, le 3ème trimestre a été marqué par un redémarrage de l'épidémie et un second confinement qui a contraint le Groupe à reporter les voyages qui étaient prévus à l'automne et à l'hiver.

RESULTATS

Dans ce contexte, la marge brute a diminué dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires (-75%) pour s'établir à 36 millions d'euros sur l'exercice. Les aides gouvernementales et les mesures de restrictions budgétaires prises dès le début de la crise ont permis de réduire les charges d'exploitation de près de 53%, à 55 millions d'euros. Ainsi, l'EBITDA est de -13,2 millions d'euros sur l'exercice. Après prise en compte des provisions et dotations aux amortissements, de l'impôt et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s'établit à -13,7 millions d'euros, contre +20,3 millions d'euros au titre de l'exercice précédent.

