Voyageurs du Monde : Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale du 29 avril 2021

sont employées à reporter les voyages des clients. Ces reports ont été rendus possibles par l'ordonnance gouvernementale n° 2000-315 du 25 mars 2020 qui a permis aux professionnels du voyage de reporter les voyages de leurs clients à une date ultérieure et de proposer un avoir valable 18 mois, en lieu et place d'un remboursement. Cet aménagement réglementaire important a permis à la Société de conserver la trésorerie issue des ventes acquises au début de la crise.

Face à cette forte baisse d'activité, la société a mis en place des mesures d'adaptation afin d'ajuster ses coûts variables et de préserver sa trésorerie. Ainsi, elle a placé les salariés en activité (chômage) partielle à des niveaux différents selon les équipes et les pays. Tous les investissements ont été gelés et de très importantes réductions budgétaires ont été mises en œuvre pour faire face à cette situation inédite. Parallèlement, toutes les mesures nécessaires de reports d'échéances ont été prises sur le plan fiscal, social et contractuel. Afin de renforcer sa trésorerie, la société a décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019 et a obtenu au cours de l'exercice quatre prêts garantis par l'Etat (PGE), pour un montant total de 49 500 milliers d'euros.

Le deuxième trimestre a été marqué par l'absence de départs et de réservations. L'activité a repris à compter de l'été au gré des destinations ouvertes, principalement l'Europe, et de l'évolution des règles sanitaires au départ et à l'arrivée (tests PCR, quarantaine, etc.). En outre, le 3ème trimestre a été marqué par un redémarrage de l'épidémie et un second confinement qui a contraint le Groupe à reporter les voyages qui étaient prévus à l'automne et à l'hiver.

Mouvements sur les titres de participation et créances rattachées :

Acquisition de 253 773 actions de la société Voyageurs du Monde UK Limited pour un montant de

2 511 milliers de livres (3 024 milliers d'euros) portant la participation dans cette société à 84,22% (contre 62,83% à fin décembre 2019). Acquisition de 91 882 actions de la société Erta Ale Développement pour un montant de 916 milliers d'euros portant la participation dans cette société à 99,17% (contre 98,30% à fin décembre 2019).

Souscription en totalité et en numéraire aux augmentations de capital de 1 183 milliers de reals brésiliens (206 milliers d'euros) de la société Villa Bahia.

Voyageurs du Monde dispose d'une structure financière stable, avec une position nette de trésorerie de 171 millions d'euros au 31 décembre 2020. En tenant compte des échéances de dettes financières prévues, et dans l'hypothèse d'une consommation de trésorerie d'exploitation équivalente à celle de l'exercice 2020, la position nette de trésorerie du Groupe est largement suffisante pour couvrir au moins douze mois d'exploitation, et ainsi faire face à une éventuelle prolongation de la crise.

Voyageurs du Monde S.A. a signé le 9 mars 2021 un protocole d'investissement de 130 millions d'euros entre les Fondateurs du Groupe, Certares et Nov Tourisme qui feront leur entrée au capital, les investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage (voir Note 9.6 sur les événements post-clôture).

Sur la base de ces éléments, et bien que des incertitudes demeurent quant aux impacts de l'évolution future de la crise sanitaire sur l'activité du Groupe, à la date d'arrêté des comptes consolidés au 31 décembre 2020, le Groupe a conclu qu'il n'existait pas d'incertitude significative susceptible de remettre en cause le principe de continuité d'exploitation pour, au moins, les douze mois à venir.

