Voyageurs du Monde : retour à un fonctionnement normal

Voyageurs du Monde indique que suite à l'annonce du 18 mai, d'une cyber-attaque intervenue dans la nuit du 15 au 16 mai, il a repris l'essentiel de ses activités le 22 mai et assure un fonctionnement normal avec l'ensemble de ses clients.



'Toutes nos agences sont connectées, la téléphonie, les mails ainsi que nos sites web fonctionnent, nous assurons les départs et nous répondons aux demandes de nouveaux voyages', précise le groupe de tourisme.



'La cellule de crise, qui a été immédiatement constituée, est maintenue pour mener à bien toutes les investigations et renforcer la sécurité et la surveillance de notre système d'information pour éviter, à nouveau, ce genre d'incidents', poursuit-il.



