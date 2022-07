Communiqué Paris, le 19 juillet 2022

Voyageurs du Monde s'installe aux Etats Unis et revoit à la hausse

ses objectifs 2022, hors croissance externe

Acquisition :

Au terme d'un accord intervenu le 18 juillet 2022, Voyageurs du Monde et sa filiale anglaise Orignal Travel ont acquis le contrôle d'Extraordinary Journeys, www.extraordinaryjourneys.com. Ce spécialiste des voyages sur mesure, à forte valeur ajoutée, à destination de l'Afrique, a été fondé par Marcia Gordon il y a 12 ans et est actuellement dirigé par Elizabeth Halliday, sa fille, qui occupe les fonctions de CEO.

Etablit à Washington, Extraordinary Journeys opère 100% online. La société a développé une expertise dans le domaine des voyages itinérants réalisés dans les principaux pays de l'Afrique subsaharienne et a récemment ouvert l'Amérique Latine. L'offre de la société réserve une place importante aux services et à la personnalisation des voyages en s'appuyant sur ses spécialistes pays.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 13 MUSD en 2019 et dénombre 26 collaborateurs.

Le financement sera assuré sur fonds propres et grâce aux sommes levées lors des émissions d'Obligations Convertibles ayant eu lieu en 2021.

Voyageurs du Monde et Original Travel ont pris le contrôle (65% du Capital) d'Extraordinary Journeys par rachat d'actions et augmentation de capital en nature (apport de la licence d'utilisation de l'outil de gestion de voyages sur mesure « Galaxy » développé par Voyageurs du Monde et de sa version anglaise adaptée par Original Travel). Elizabeth Halliday conserve 35 % du capital.

Projets de développement :

Fort de cette acquisition Voyageurs du Monde prend pied sur le marché américain. Le projet de développement de l'activité consistera d'une part, à ouvrir Extraordinary Journeys à l'ensemble des destinations du Groupe et d'autre part, à renforcer les services proposés à la clientèle américaine grâce à l'apport de la gamme de services développée par Voyageurs du Monde et déjà disponible pour ses clients internationaux comme ceux d'Original Travel (Conciergerie, boîtiers Wifi , Apps et carnet de voyage électronique, « like a friend », fast track etc…), ainsi que la pratique de l'absorption des émissions CO2 de l'entreprise et des voyages de la clientèle , via les programmes de reforestations gérés en particulier par la fondation du Groupe « Insolite Bâtisseur Philippe Romero» .

A l'occasion de ce rapprochement, d'importantes synergies notamment en matière technologiques et pratiques métier seront mises en œuvre.

Le Groupe Voyageurs du Monde renforce ainsi sa présence géographique sur les marchés anglophones (Voyageurs du Monde détient notamment Original Travel, KE Adventure Travel et Mickeldore au Royaume Uni).

Gouvernance :

Extraordinary Journeys restera dirigée par Elizabeth Gordon, 40 ans, associée au capital et aux commandes de l'entreprise depuis 5 ans. Un Board composé de Jean François Rial, Alain Capestan, Anne Bouferguene, Elizabeth Halliday et Steve Halliday sera constitué pour définir et mettre en œuvre la stratégie de développement locale de la société en liaison avec les autres activités du Groupe.

1