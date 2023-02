Voyageurs du monde : annonce un Ebitda consolidé en hausse de 34% en 2022

Le groupe Voyageurs du Monde annonce que son chiffre d'affaires 2022 hors acquisitions devrait s'élever à 88% de celui de 2019, soit environ 430 millions d'euros, mais que les bénéfices à périmètre constant (Ebitda, Ebit et résultat net consolidé attribuable aux propriétaires de la société mère) devraient dépasser d'environ 20% ceux de 2019, grâce à des marges solides ainsi qu'à la maîtrise des dépenses d'exploitation. L'Ebitda consolidé pourrait atteindre près de 45 millions d’euros contre 33,6 millions en 2019, soit une augmentation de 34%.



Le chiffre d'affaires consolidé incluant les acquisitions du Groupe Eurofun (leader du marché européen des vacances à vélo, chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et Ebitda de 4,7 millions d'euros en 2019) et d'Extraordinary Journeys (spécialiste américain du voyage sur mesure, chiffre d'affaires de 13 millions de dollars et Ebitda de 0,9 million de dollars en 2019), devrait dépasser 490 millions d'euros en 2022 (contre 487 millions d'euros en 2019).



S'agissant de son activité 2023, le groupe enregistre sur les trois derniers mois un taux de croissance important des réservations. Ainsi, arrêtés au 5 février 2023, les inscriptions pour des départs 2023 (hors acquisitions effectuées en 2022) sont en croissance de 24% par rapport aux inscriptions à la même date de fin janvier 2019 pour les départs 2019. Cette progression est enregistrée sur un volume de chiffre d'affaires qui représentait, en 2019, 41% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019.



En outre, Voyageurs du monde constate un accroissement du panier moyen en particulier dans le voyage sur mesure qui s'explique selon les marques par une évolution favorable du mix destination, la croissance des prix et une augmentation de la consommation de prestations.



Les tendances de réservation enregistrées par les sociétés acquises en 2022 sont également en croissance soutenue.



Dans ce contexte, son chiffre d'affaires ainsi que ses résultats pourraient enregistrer une croissance importante en 2023 comparée aux exercices 2022 et 2019, sous le double effet de la très bonne orientation des réservations et de l'intégration en année pleine des acquisitions réalisées en 2022.