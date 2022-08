Presse: VP Bank dans le viseur d'un investisseur chinois

Zurich (awp) - La banque VP Bank susciterait l'intérêt du chinois Legend Holdings, propriétaire de Banque Internationale à Luxembourg (BIL). Selon un article publié vendredi par Inside Paradeplatz, Legend aurait l'intention d'intégrer l'établissement luxembourgeois dans VP Bank en échange d'une participation "substantielle" dans l'institut liechtensteinois.

Sollicité par AWP, un porte-parole de VP Bank a indiqué ne pas pouvoir confirmer l'article du blog économique zurichois, affirmant qu'il "n'y a pas de tel projet". Une position apparemment partagée par les acteurs du marché, dont la plupart jugent une telle opération peu plausible. Un intervenant proche de VP Bank suppose même que les rumeurs pourraient être le fruit de confusions.

Reste que l'information a visiblement agité les détenteurs de capitaux. A 14h30, la nominative VP progressait de plus de 0,2% à 84,00 francs suisses dans des volumes particulièrement élevés, alors que le marché dans son ensemble (SPI) grappillait 0,05%. Plus de 13'300 actions avaient changé de main, soit plus de dix fois la moyenne journalière. Le titre reste cependant loin de son plus haut annuel de 107 francs suisses.

tp/ra/buc/ib