VP Bank a vu ses gains fondre en 2022 mais ménage ses actionnaires

Zurich (awp) - Le groupe VP Bank a bouclé l'exercice 2022 sur un bénéfice net en recul de plus d'un cinquième (-20,6%) à 40,2 millions de francs suisses, malgré des recettes en légère hausse. Ses actionnaires ne s'en verront pas moins proposer une rémunération inchangée.

Au cours de l'exercice sous revue, l'établissement liechtensteinois coté à la Bourse suisse a généré le meilleur produit d'exploitation des quinze dernières années, à 336,4 millions de francs suisses, en hausse de 2%. La hausse des revenus des activités d'intérêts et de négoce ont permis de compenser le recul de ceux issus des commissions et services, indique l'entreprise mardi dans un communiqué.

La collecte de capitaux a été fructueuse, à 1,1 milliard de francs suisses (+2%), principalement en provenance des sociétés de fonds au Liechtenstein et au Luxembourg, ainsi qu'en Asie. Au bouclement de l'exercice, la masse sous gestion (AuM) se montait à 46,4 milliards, en repli de 9% par rapport à fin 2021. La somme de bilan s'élevait quant à elle à 12,6 milliards, et le ration de fonds propres durs (Tier 1) à 21,7%.

Le ratio coûts/revenus, qui mesure la rentabilité opérationnelle de la banque, s'est considérablement détérioré (+4,1 points à 86,6%) en raison notamment de la hausse de près d'un quart des coûts de matériel, alors que les charges de personnel sont restées stables. Les investissements, à 31,8 millions, ont atteint leur apogée et devraient revenir ces prochaines années dans un couloir de 15 à 20 millions.

Relèvement surprise du dividende

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 28 avril prochain le versement d'un dividende inchangé de 5,00 francs suisses par nominative A et 50 centimes par nominative B, correspondant à un ratio de distribution de 76% du bénéfice net, nettement au-dessus de la fourchette stratégique de 40-60% visée par la banque.

La copie rendue par VP Bank dépasse les projections du consensus AWP à tous les niveaux. Le relèvement de la rémunération des actionnaires en particulier n'avait été anticipée par aucun analyste.

Sans articuler d'objectifs pour l'exercice en cours, l'établissement basé à Vaduz a "recalibré" ses ambitions financières à plus long terme formulées en 2020, en raison du ralentissement économique, des incertitudes géopolitiques et des revers sur les marchés financiers.

Elle vise désormais une croissance annuelle des recettes de 4-6% et des afflux d'argent frais d'au moins 4%, un ratio Tier 1 de plus de 20% (inchangé) et coûts/revenus de 75%, contre 70% jusqu'ici.

buc/jh