VP Bank AG, anciennement Verwaltungs und Privat Bank AG, est une banque basée au Liechtenstein. La banque opère dans quatre secteurs d'activité : le secteur Banking Liechtenstein & Regional Markets englobe les activités de banque universelle au Liechtenstein, en Suisse et les activités internationales de banque privée, d'intermédiaires et de solutions de fonds menées au Liechtenstein ; le secteur Private Banking International englobe les activités de banque privée sur des sites internationaux ; le secteur Wealth Management Solutions & Services englobe les unités Wealth Management Solutions, Information Technology, Operations et Logistics & Security du groupe de la société, le CFO & Corporate Center sert à la gestion interne du groupe de la société. Elle est active au Liechtenstein, en Suisse, au Luxembourg, dans les îles Vierges britanniques, à Singapour, en Allemagne, dans la Fédération de Russie et à Hong Kong.

