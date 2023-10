Vp plc est une société britannique spécialisée dans la location de matériel. La société fournit des produits et des services spécialisés à une gamme variée de marchés finaux, notamment les infrastructures, la construction, la construction de logements et l'énergie. Ses secteurs d'activité sont le Royaume-Uni et l'international. Sa division britannique comprend sept unités commerciales, à savoir UK Forks, Groundforce, TPA, Brandon Hire Station, ESS, MEP Hire et Torrent Trackside. Toutes les unités commerciales de la division britannique soutiennent les trois principaux secteurs du marché, à savoir les infrastructures, la construction et la construction de logements. La division internationale comprend Airpac Rentals et TR Group. Airpac Rentals est une entreprise internationale qui soutient une série de marchés pétroliers et gaziers, en assurant des services d'essai de puits, d'essai de pipeline, de maintenance d'appareils de forage et de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde entier. TR Group est un groupe de location d'équipements techniques qui propose des solutions d'essai et de mesure, de communication, d'étalonnage et d'audiovisuel en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est.

Secteur Valeurs industrielles