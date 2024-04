VPC Specialty Lending Investments PLC - investisseur dans des prêts aux entreprises adossés à des actifs et originés par des prêteurs non bancaires - dit que les actionnaires ont approuvé le plan d'actions B lors d'une assemblée générale qui s'est tenue vendredi dernier. Suite à cette approbation, VPC annonce un premier remboursement de capital par le biais du plan d'actions B. VPV explique que la politique d'investissement de liquidation gérée a été approuvée par les actionnaires en juin 2023. VPC décide de procéder à une première distribution aux actionnaires de 15 millions USD, par l'émission et le rachat d'actions B. Le capital à restituer représente environ 5,1 % de la valeur nette d'inventaire de la société au 31 janvier. VPC affirme qu'elle continuera à tirer parti de ses positions en matière de dettes et d'actions et qu'elle répartira le produit entre le remboursement des emprunts et d'autres remboursements de capital par le biais du programme d'actions B, en tenant compte des besoins en devises et des autres besoins en fonds de roulement de l'entreprise. Le calendrier et le montant des remboursements futurs restent incertains.

Cours actuel de l'action : 54,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 30

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

