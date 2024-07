ENERGY33 a collaboré avec VPower Group et City Peten pour développer une centrale électrique au gaz naturel de 13 MW sur le site de production de gaz de City Peten à Peten, au Guatemala, et a signé un contrat de vente d'énergie de 15 ans débutant en mai 2026 avec AMM, l'administrateur de l'énergie du Guatemala. Ce projet a été mis au point pour tirer parti d'une énergie respectueuse de l'environnement à base de gaz naturel, en remplacement des ressources existantes en charbon et en combustibles lourds qui ont traditionnellement assuré une partie de la production d'énergie pendant une grande partie de l'année au Guatemala. La centrale électrique a commencé à vendre de l'énergie sur le marché au comptant en avril 2024 et a obtenu la classification de "centrale énergétique ferme efficace" en juin 2024.

ENERGY33 a dirigé le développement du projet, en supervisant sa structuration financière, technique et juridique, et en facilitant la collaboration entre les partenaires. City Peten, un acteur clé du secteur de l'exploration des hydrocarbures au Guatemala, fournit le gaz à partir de son installation de Peten. Le groupe VPower, leader mondial de la production d'énergie décentralisée à partir de moteurs, a fourni l'équipement de production d'énergie et a assumé la responsabilité de l'exploitation et de la maintenance de la centrale électrique.