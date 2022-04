Vranken-Pommery : Oddo ajuste son objectif de cours

Pour un chiffre d'affaires publié de 301,2 ME (+23.4%) Vranken-Pommery a publié hier soir un ROC de 32.5 ME, en forte hausse de 72% et supérieur aux prévisions d'Oddo (24.8 MEe) et celle du consensus (25.2 ME).



' Cette performance est tirée par la forte hausse du CA de champagne (+33%) et l'amélioration du mix prix avec la progression des ventes à l'international (67% du CA) ' indique Oddo.



A fin mars les ventes du groupe sont en hausse de 20%, soutenues par la bonne tenue des marques Pommery et Vranken (62% du CA champagne) tant en France qu'à l'international.



' Vranken Pommery reste plus prudent sur les perspectives, il table sur une croissance d'au moins 5% de son CA en tenant compte des revalorisations tarifaires obtenues (estimées entre 4 et 6%) ' souligne le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil de Sous-performance avec un objectif de cours ajusté à 20 E (contre 18 E).

' Nous tablons sur une baisse de la Mop de 40pb à 10.4%. Nous continuons de privilégier des titres comme Laurent Perrier ou Lanson-BCC qui ont selon nous des fondamentaux plus solides en temps d'incertitude ' rajoute Oddo.



