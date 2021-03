Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 29 mars 2021

© AOF 2021

METABOLIC EXPLORERLe groupe de chimie biologique publiera ses résultats annuels.VRANKEN MONOPOLELe groupe de vins de champagne publiera ses résultats annuels.ACTIALe concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes pour l'automobile et les télécoms publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.HERIGEL'entreprise de négoce de matériaux de construction publiera (après Bourse) ses résultats annuels.QUADIENTLe groupe publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.GROUPE OPENLe spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) ses résultats annuels.LNA SANTELe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats annuels.NRJ GROUPLe groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SAMSELe groupe de distribution de matériaux de construction publiera ses résultats annuels.SES IMAGOTAGLe spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels.XILAM ANIMATIONLa société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats annuels.ARGANLe spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.SODEXOLe spécialiste de la restauration collective publiera ses résultats semestriels.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Aucune publication n'est attendue.