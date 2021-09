Champagne : les ventes de Lanson et Vranken-Pommery ont rebondi au 1S

Paris (awp/afp) - Les groupes français de champagne Lanson-BCC et Vranken-Pommery Monopole ont chacun vu leurs ventes rebondir au premier semestre. Particulièrement portées par l'export, les deux maisons françaises restent prudentes concernant la deuxième partie de l'année, selon des communiqués jeudi.

Lanson a vu son bénéfice net atteindre 4,71 millions d'euros (5,06 millions de francs suisses), contre une perte de 2,57 millions au cours du premier semestre 2020, qui avait été "profondément affecté par le choc de la pandémie". "Dans un contexte de reprise économique mondiale, la Champagne enregistre un excellent premier semestre 2021 confirmant le fort attachement des consommateurs du monde entier à ses vins", résume le groupe.

Lanson dit enregistrer "des ventes en forte croissance en France comme à l'exportation". Ses revenus semestriels se sont établis à 99,11 millions d'euros, en progression de 33,7% sur un an. Lanson précise que la part de son chiffre d'affaires réalisé à l'export a atteint 57,9% à fin juin, contre 50,2% un an plus tôt, une "évolution qui résulte de meilleures performances sur plusieurs destinations européennes (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse), au Royaume Uni, mais aussi aux États-Unis ou en Russie".

Concernant ses perspectives pour 2021, le groupe prévient qu'"en raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de champagne, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice".

Rappelant qu'habituellement environ un tiers des ventes sont réalisées au cours du premier semestre, "lequel supporte la moitié des charges fixes", Lanson souligne que "cette proportion pourrait ne pas se vérifier cette année en raison tant du caractère en partie exceptionnel de la reprise des expéditions sur le premier semestre, que de la persistance des incertitudes sanitaires et économiques mondiales". "En l'absence de visibilité sur la fin de l'année", Lanson ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'ensemble de son exercice.

Pour sa part, Vranken-Pommery reste dans le rouge mais réduit ses pertes, à 2,4 millions d'euros contre 6,4 millions au cours du premier semestre 2020. Ses ventes s'établissent à 93,3 millions d'euros, contre 64,3 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2020, et 87 millions en 2019. Elles progressent de 68% à l'export et de 16,5% en France, est-il précisé.

Vranken-Pommery indique maintenir son objectif "prudent" de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à 7,5%. Du côté des vendanges, en Champagne "le rendement agronomique s'annonce faible mais sera compensé par le déblocage des vins de réserve", indique le groupe.

afp/vj