Communiqué de Presse

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Incluant le Rapport Financier Annuel

Reims, le 14 avril 2022

Le groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE a déposé son Document d’Enregistrement Universel 2021, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 13 avril 2022 sous le numéro D.22-0287.

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,

le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise,

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être téléchargé sur le site internet du groupe :

https://www.vrankenpommery.com/finance/communiques-et-information-reglementee

Le document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur en Europe et le deuxième acteur Champenois.

Le groupe gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins, et de la distribution et commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ; les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ; les Camargue Domaine Royal de Jarras, et Pink Flamingo ; les Provence Chateau La Gordonne, et La Chapelle Gordonne, ; les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, et Brut de France.



Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris (code « VRAP ») et Bruxelles (code VRAB »). Code ISIN : FR0000062796.

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, + 33 1 53 70 74 77 lpoinsot@image7.fr

Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25, cdoligez@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

