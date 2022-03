VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - RESULTATS ANNUELS 2021 : Forte progression des Résultats

RESULTATS ANNUELS 2021

Forte progression des Résultats

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE



RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CAPITAUX PROPRES ENDETTEMENT FINANCIER NET 301,2 M€ 32,5 M€ 384,3 M€ 653,5 M€



+23,5%



+72,8%



+3,1%



-4,4% (vs 2020) +57,2 M€ +13,7 M€ +11,7 M€ -30,1 M€

Reims, le 31 mars 2022

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 31 mars 2022 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe de l’exercice 2021.

Les bons résultats 2021 traduisent concrètement les premiers effets de la politique engagée depuis 2019 par le Groupe.

Forte progression des résultats

Données consolidées en M€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation (M€) Chiffre d’Affaires 301,2 244,0 +57,2 Résultat Opérationnel Courant 32.5 18,8 +13,7 Résultat Opérationnel 28.8 18,0 +10,8 Résultat Financier -17.7 -17,3 -0,4 Résultat Net 8.3 0,3 +8,0 Part du Groupe 8.3 0,2 +8,1

Le processus d’audit et d’émission du rapport d’audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours de finalisation

Le chiffre d’affaires consolidé 2021 de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 301,2 M€, soit une croissance de +23,5% tirée par l’activité Champagnes.

S’appuyant sur son réseau de filiales internationales, ce sont les Champagnes Pommery & Greno et Vranken qui ont connu une forte évolution.

L’export représente aujourd’hui 67% des ventes à la clientèle.

Avec un EBITDA de 48 M€ en 2021 (33,7 M€ en 2020), le Groupe confirme sa stratégie de valeur.

Le Résultat Opérationnel Courant progresse de +72,8% à 32,5 M€

progresse de +72,8% à La Marge Opérationnelle Courante atteint 10,8% (contre 7,7%) et traduit le fort levier opérationnel du Groupe

atteint (contre 7,7%) et traduit le fort levier opérationnel du Groupe Le Résultat Opérationnel se monte à 28,8 M€ soit une progression de +60%

se monte à soit une progression de +60% Le Résultat Net ressort à 8,3 M€

Structure financière

Données en M€

ACTIF 31/12/21 31/12/20 PASSIF 31/12/21 31/12/20 Actifs non courants 510,2 508,5 Capitaux propres 384,3 368,2 Stocks et encours 645,4 672,5 dont intérêts minoritaires 4,3 4,3 Clients et autres actifs courants 75,4 99,9 Passifs non courants 376,5 695,6 Trésorerie 15,3 17,5 Passifs courants 485,5 230,3 TOTAL 1 246,3 1 298,4 TOTAL 1 246,3 1 298,4

La structure financière se consolide avec des capitaux propres qui se montent à 384,3 M€, soit 31% du total bilan, et un endettement financier net qui se réduit de 30,1 M€ au 31/12/2021 pour s’établir à 653,5 M€.

Retraité des 18,3 M€ liés à l’application de la norme comptable IFRS 16, l’endettement financier net se monte à 635,2 M€ intégralement couvert par des stocks de 645,4 M€.

Le Groupe a anticipé les 75 M€ d’échéances obligataires en 2022 par la mise en place le 15 décembre 2021, d’un USPP de 60 M€ sur 10 ans, lui permettant ainsi de diversifier ses sources de financement, et de confirmer son attractivité à long terme auprès d’investisseurs institutionnels internationaux.

Société à Mission

Au cours de l’exercice 2021, le groupe Vranken-Pommery Monopole a constitué son Comité de Mission chargé de définir et de superviser les déclinaisons opérationnelles liées à la « Raison d’Etre » adoptée lors de son Assemblée Générale du 3 juin 2021.

La « Raison d’Etre » du Groupe est de promouvoir la plus grande qualité de nos Champagnes et de nos Vins produits partout dans le Monde tout en préservant l’écosystème dans lequel la Société évolue, pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement durable, la préservation de l’identité des terroirs, de la spécificité et de la qualité de leurs produits.

Le Comité de Mission a défini les grandes orientations de son action qui porteront notamment sur :

La conduite du vignoble : bio et VDC

La préservation de la biodiversité et des ressources en eau

La gestion des bâtiments et des process industriels : bâtiments économes en énergie, traitement des effluents, optimisation des process industriels

Une politique d’achats responsables et durables : favoriser les circuits courts, généraliser l’utilisation des outils digitaux, privilégier les moyens de transports vertueux

Perspectives

A fin mars 2022, les ventes du Groupe sont en progression de 20% en chiffre d’affaires. Les Champagnes Pommery & Greno et Vranken contribuent principalement à cette tendance, tant en France qu’à l’international.

Pour l’exercice 2022, Vranken-Pommery Monopole envisage une croissance d’au moins 5% de son chiffre d’affaires.

Pour étayer cet objectif de croissance, le Groupe :

Poursuit ses efforts à l’international mais aussi en France avec l’après Covid, et la premiumisation de ses marques

Souhaite créer une filiale en Espagne pour compléter son dispositif intégré de distribution commerciale

Innove avec la création de la cuvée Multi-Millésime de la Gordonne, premier vin rosé d’assemblage vertical garant d’un goût constant et qualitatif, le Diamant « Or » de Champagne Vranken, et la Cuvée Louise 2005 en bouteille décorée.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 2 juin 2022, Vranken-Pommery Monopole proposera le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,8 € par action. Ce dividende sera versé le 12 juillet 2022 et correspondrait à un rendement brut de 4,5% sur la base du cours de bourse du 29 mars 2022.

Evénement post clôture : Conflit Russie/Ukraine depuis le 24 février 2022

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit et la situation évolue rapidement.

Compte tenu de la récente et rapide escalade des évènements et de l’annonce de nouvelles sanctions, il est trop tôt pour déterminer l’impact potentiel de ce conflit quant aux répercussions indirectes sur les résultats opérationnels de la Société au cours de l’exercice 2022. Les répercussions directes seront limitées : les activités de la Société en Ukraine et en Russie ne représentaient que 0,3% de son chiffre d’affaires en 2021.

Fidèle à ses valeurs d’innovation et de création de valeur durable, Vranken-Pommery Monopole poursuit le déploiement de sa stratégie de valorisation des terroirs, de ses marques et produits partout dans le monde, et de leur commercialisation s’appuyant sur son réseau intégré de distribution en France comme à l’étranger.

Prochaine communication

Publication du document d’enregistrement universel 2021 : 14 avril 2022.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

