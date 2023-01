Vranken-Pommery : croissance de 11% du CA annuel

Vranken-Pommery Monopole affiche un chiffre d'affaires 2022 en croissance de 11% à 334,5 millions d'euros, essentiellement grâce au développement des ventes, en France et à l'international, de Champagne Pommery & Greno et de Champagne Vranken.



Le chiffre d'affaires de l'activité Champagnes dans son ensemble a progressé de 12% à 287,7 millions d'euros, avec notamment une plus grande dynamique des ventes dans les pays tiers, en particulier en Australie et au Japon.



Concernant le reste du groupe de vins, les ventes de Côtes de Provence et de Sable de Camargue n'ont augmenté que de 1%, mais celles des autres activités (Portos et Vins du Douro, Sparkling Wines) se sont accrues de 11%.



