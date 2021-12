Vranken-Pommery : finalise un emprunt obligataire de 60 ME

Le groupe, au travers de sa filiale Vranken-Pommery Production, a finalisé un emprunt obligataire de 60 ME sous forme de placement privé auprès de Barings.



Vranken-Pommery Monopole sécurise une partie significative de sa dette par un emprunt de 60ME à dix ans à 2,67%.



' En diversifiant ses sources de financement, le groupe Vranken-Pommery Monopole démontre par cette opération son attractivité à long terme auprès d'investisseurs internationaux de premier plan et intéressés par son engagement en faveur du développement durable ' indique le groupe.



