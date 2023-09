Vranken-Pommery Monopole est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de champagnes (92,3%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins porto (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ; - vente de vins rosés (7,7%) : vins des Sables de Camargue (marque Pink Flamingo) et vins de Provence (La Chapelle Gordonne). A fin 2022, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France (4) et au Portugal. La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,7%), Europe (38,3%) et autres (21%).

Secteur Distillateurs et caves à vin