VROOM : le moteur se grippe

La séance boursière s’annonce compliquée pour Vroom, dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre 2020 et de ses perspectives pour le premier trimestre 2021. Entre octobre et décembre, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, qui a fait son entrée sur le Nasdaq en juillet dernier, a accusé une perte ajustée de 44 cents par action, là où le consensus FactSet tablait sur -37 cents. De son côté, le chiffre d’affaires a progressé de 14,1 % à 405,8 millions de dollars, dépassant les attentes du marché qui s’établissaient à 401,2 millions.



Pour le premier trimestre 2021, Vroom vise une perte par action comprise entre 61 et 68 cents et un chiffre d'affaires compris entre 500 et 529 millions de dollars. Le consensus tablait sur une perte par action de 39 cents et un chiffre d'affaires de 509 millions de dollars.