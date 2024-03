VRX Silica Limited est une entreprise de sable siliceux basée en Australie. L'entreprise s'efforce de répondre à la demande mondiale de sable siliceux. Les projets de la société comprennent le projet de sable siliceux d'Arrowsmith North, le projet de sable siliceux de Muchea, le projet de sable siliceux de Boyatup et le projet de sable siliceux d'Arrowsmith Central. Le projet Arrowsmith North est situé à environ 270 kilomètres (km) au nord de Perth, en Australie occidentale, à proximité de la Brand Highway et de la voie ferrée Geraldton-Eneabba. Le projet de sable siliceux de Muchea est situé à environ 50 km au nord de Perth. Le projet de sable siliceux de Boyatup est situé à environ 125 km à l'est d'Esperance, en Australie occidentale, et est relié au port d'Esperance par une route goudronnée. Le projet de sable siliceux d'Arrowsmith Central est situé à seulement 30 km du projet d'Arrowsmith North et est similaire en termes de pureté de la teneur et d'accès à la route et au chemin de fer. Le projet est immédiatement adjacent à la ligne ferroviaire Eneabba-Geraldton et aux produits d'exportation en vrac de Geraldton.

Secteur Exploitations minières et métallurgie