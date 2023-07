VSBLTY Groupe Technologies Corp. est une entreprise canadienne de technologie et de marketing de détail. La société est engagée dans la fourniture de solutions d'affichage numérique de pointe et/ou en nuage. Elle se concentre sur le développement d'écrans numériques avec des solutions logicielles de reconnaissance faciale et d'objets. Sa solution FacialAnalytics permet de mesurer les sentiments et d'analyser la reconnaissance faciale qui, en quelques millisecondes, permet d'identifier les personnes seules ou dans une foule. Ses produits comprennent DataCaptor, VisionCaptor, VSBLTY Vector et des solutions matérielles pour la vente au détail. Son DataCaptor utilise la technologie des caméras et des capteurs avec l'intelligence artificielle pour fournir des analyses en temps réel et des mesures d'audience. Le système de gestion de contenu VisionCaptor offre de nombreuses possibilités pour donner vie à des messages de marque interactifs et de proximité sur n'importe quel écran ou plateforme numérique. VSBLTY Vector est un module logiciel qui s'interface avec une base de données locale ou distante pour détecter des personnes ou des objets intéressants dans le champ de vision d'une caméra.

Secteur Logiciels