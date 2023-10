VSE Corporation est une société diversifiée de produits et de services du marché secondaire. Elle opère à travers trois segments : Aviation, Flotte, et Fédéral et Défense. Le segment Aviation fournit des services de réparation et de distribution après-vente aux clients de l'aviation commerciale, d'affaires et générale, du fret, de l'armée et de la défense, et des giravions dans le monde entier. Le segment Fleet fournit des pièces détachées, des services de gestion des stocks, d'exécution de commandes en ligne, de logistique, de soutien de la chaîne d'approvisionnement et d'autres services pour soutenir le marché de l'après-vente commerciale des camions de poids moyen et lourd, le service postal des États-Unis (USPS) et le ministère de la défense (DoD). Le segment "Federal and Defense" fournit des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) ainsi que des services logistiques et de soutien pour améliorer la disponibilité opérationnelle et prolonger le cycle de vie des véhicules militaires, des navires et des avions pour le DoD, les agences fédérales et les clients internationaux du secteur de la défense. Il fournit également des services de conseil en matière de technologies de l'information et d'énergie.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense