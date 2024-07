PSC VSMPO-AVISMA Corporation est le 1er producteur mondial de titane. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication et vente de produits à base de titane (73,9%) : titane et alliages à base de titane, éponge de titane, ferrotitane, lingots et profilés en alliage de titane, pièces forgées en alliages à base de nickel et de titane, tubes soudés, feuilles et plaques en acier inoxydable, feuilles laminées à froid ou à chaud, alliages d'aluminium et de magnésium, etc. destinés essentiellement aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la chimie et de l'énergie ; - autres (26,1%) : notamment prestations de polissage, de soufflage, de découpage et d'usinage des métaux. La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (32,7%), Europe (29,1%), Amérique du Nord (29%), Asie (8%) et autres (1,2%).