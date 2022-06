La spac VT5 dispose encore de 198 millions pour des acquisitions

Zurich (awp) - VT5, première société d'acquisition à vocation spécifique ("Special Purpose Acquisition Company", spac) cotée à la Bourse suisse, n'a toujours pas déployé d'activité opérationnelle au terme du premier semestre 2021/22, clos fin avril. L'entreprise zurichoise a bouclé la période sous revue sur une perte de 9,0 millions de francs suisses.

La société, dont l'objectif est de racheter des entreprises opérationnelles, disposait encore fin avril de 198 millions de francs suisses tirés de son introduction en Bourse mi-décembre, selon un communiqué diffusé jeudi. VT5 avait levé 200 millions à la faveur de son IPO.

Les fonds à disposition de VT5 suscitent les convoitises en raison de la situation difficile sur la plan géopolitique, mais également sur les marchés des capitaux et des actions, note la firme basée à Zurich. "Nous nous laissons le temps nécessaire pour la recherche d'entreprises, afin de faire les choses comme il faut", a indiqué à AWP le directeur général (CEO) Andreas Leutenegger.

VT5 a élaboré une liste d'une centaine de sociétés intéressantes et retenu quelques candidats potentiels à la reprise, selon le patron de VT5. Des rencontres avec les propriétaires de ces entreprises et des visites ont eu lieu.

Mi-décembre, le président de la société Heinz Kundert affirmait que l'objectif constituait à "amener le prochain champion caché d'Europe centrale et du Nord, avec un accent sur la région Dach (Allemagne, Autriche, Suisse) et en particulier sur la Suisse, chez SIX et de poursuivre avec succès son développement".

La perte au premier semestre reflète principalement des dépréciations liées à des produits financiers pour 8,7 millions de francs suisses, liées à la baisse du cours de l'action depuis l'IPO, précise le communiqué. Sans cet effet, le débours semestriel aurait atteint 0,4 million.

Le fonds d'investissement zurichois Veraison est à l'origine de la création de VT5 et détenait à fin avril une participation de 8,5%. Les fondateurs, avec une part de 15%, demeurent les principaux actionnaires.

A 12h31, l'action VT5 prenait 2,1% à 9,70 francs suisses, dans un SPI stable. Le titre avait fait son entrée en Bourse avec un premier cours à 10,20 francs suisses, atteignant un pic à 10,70 francs suisses à fin décembre.

(Une interview vidéo en allemand du CEO est disponible à l'adresse: bit.ly/3NB5GNH)

fr/al/jh