Le véhicule d'investissement VT5 en discussion avec des cibles de rachat

Zurich (awp) - Le véhicule d'investissement VT5 est toujours à la recherche d'une entreprise à racheter. Les discussions préliminaires seraient en cours avec deux cibles potentielles prometteuses, a indiqué mardi l'entreprise.

En plus de ces discussions en cours, l'équipe continue également de sonder le marché, alors que "l'éventail s'est accru grâce à un environnement de marché amélioré", précise le communiqué publié à l'issue du premier trimestre.

L'entreprise dispose de liquidités bloquées de 198 millions de francs suisses, en vue de soutenir le développement d'une jeune pousse via une cotation facile et rapide sur SIX. Ces liquidités rapporte 1% depuis les relèvements des taux de la Banque nationale suisse (BNS).

A fin octobre 2022, soit à la fin de l'année fiscale 2021/22, la valeur par titre en dépôts atteignait 9,90 francs suisses.

VT5 espère fournir de nouvelles informations lors de la présentation des résultats semestriels 2022/23 le 29 juin.

ol/lk