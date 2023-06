VT5: des partenaires remettent en question leur engagement

Données financières CHF USD EUR CA 2022 - - - Résultat net 2022 - - - Tréso. nette 2022 3,63 M 4,00 M 3,73 M PER 2022 - Rendement 2022 - Capitalisation 224 M 247 M 230 M VE / CA 2021 - VE / CA 2022 - Nbr Employés 2 Flottant - Graphique VT5 ACQUISITION COMPANY AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VT5 ACQUISITION COMPANY AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Heinz Kundert Chairman Jennifer Maag-Pelz Vice Chairman Gregor Greber Director Doris Rudischhauser Chief Communication & Investor Relations Officer