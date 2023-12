VT5 Acquisition Co AG est une société d'acquisition à but spécifique basée en Suisse. L'objectif principal de la société est de rechercher la possibilité d'obtenir des fonds, d'examiner, de négocier, de conclure et de mettre en œuvre l'acquisition directe ou indirecte d'une ou de plusieurs sociétés d'exploitation. Une fois l'acquisition réalisée, la société a également pour objectif de gérer une entreprise dans le secteur technologique, d'acquérir, d'administrer, de transférer et de vendre des brevets, d'établir des succursales et de créer des filiales.

Secteur Sociétés holdings