Les options commerciales entre la Russie et la Chine se sont réduites depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions la semaine dernière à la seule succursale bancaire russe en Chine, mais la visite du président Vladimir Poutine en Chine le mois dernier a permis de garantir que les deux pays disposent pour l'instant d'alternatives de paiement, ont déclaré trois sources.

Depuis la visite de M. Poutine, des banques spécialement agréées ont été créées dans les régions frontalières, ce qui permet aux entreprises russes d'ouvrir des comptes de non-résidents (NRA) auprès de banques chinoises, une mesure qui est devenue plus importante depuis que la succursale de VTB à Shanghai a été visée par les sanctions, ont-elles déclaré à Reuters.

Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont atteint le chiffre record de 240 milliards de dollars en 2023. Le maintien des flux de revenus et de marchandises, qui est crucial pour le Kremlin, dépend de la fluidité des paiements.

Cette solution de contournement, qui fait appel à des banques régionales plus petites qui peuvent pour l'instant passer sous le radar des sanctions américaines, montre que Moscou et Pékin doivent prendre des mesures de plus en plus complexes pour garantir la continuité des paiements bilatéraux, tout en exposant potentiellement certaines sociétés financières chinoises aux sanctions américaines lorsqu'elles cherchent à contourner les restrictions.

L'utilisation de banques situées dans les régions frontalières permet aux intermédiaires travaillant pour le compte d'entreprises russes de passer plus facilement d'une région à l'autre. Ce système, qui fait appel à de petites banques ayant peu ou pas d'activités avec des pays que la Russie considère comme hostiles, réduit également les retombées potentielles pour la Chine.

Toutefois, la possibilité pour ces banques d'effectuer des paiements pour le compte d'entreprises russes pourrait se rétrécir. Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré ce mois-ci que les États-Unis s'efforçaient d'identifier les petites banques dont les services de conformité sont plus faibles et qui aident encore à traiter des transactions contribuant à la production militaire de la Russie.

Le commerce avec Pékin est devenu plus important pour Moscou depuis qu'elle a envoyé son armée en Ukraine en février 2022. Les banques russes ont alors été exclues du système de paiement mondial SWIFT, tandis que de nombreux pays et entreprises occidentaux ont rompu leurs liens avec la Russie.

"Après la visite (de Poutine), des banques sont apparues dans l'une des provinces chinoises et ouvrent des comptes NRA pour des entreprises russes sur le territoire chinois", a déclaré une source bancaire, qui a refusé de divulguer des noms en raison des risques de sanctions.

Seule une poignée de banques, situées près de la frontière dans le nord-est, travaillent encore avec la Russie, selon une deuxième source bancaire.

"Nous ne parlons même pas des grandes banques et des banques de taille moyenne aujourd'hui", a déclaré cette personne. "Aucune d'entre elles ne travaille avec la Russie. C'est le problème que nous devons vraiment reconnaître."

La Banque populaire de Chine et le régulateur bancaire chinois, l'Administration nationale de régulation financière, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon Evgeny Kogan, banquier d'affaires et professeur à l'École supérieure d'économie de Russie, après que les États-Unis ont sanctionné un plus grand nombre d'entreprises chinoises, il est possible que beaucoup d'entre elles aient décidé de cesser toute activité commerciale avec la Russie et que les importations en provenance de Chine chutent.

Les sanctions imposées aux filiales des banques russes en Chine posent également des problèmes, a-t-il ajouté.

FRIGORIFIQUE

La VTB faisait déjà l'objet de sanctions, mais le Trésor américain a modifié les restrictions imposées aux banques russes précédemment visées pour y inclure les entités étrangères, y compris la succursale de la VTB à Shanghai, une mesure qui, selon certaines sources, compliquerait les flux de paiement.

"La succursale d'une banque russe que nous aimons tous utiliser en Chine a été incluse dans le paquet de sanctions", a déclaré une source du marché des paiements, qui s'attend à ce que même les banques chinoises cessent toute relation avec la succursale en conséquence.

Avant les dernières sanctions, le PDG Andrei Kostin a déclaré que VTB triplait son personnel à Shanghai pour essayer de réduire les files d'attente des clients qui tentent d'ouvrir des comptes. Reuters a déjà fait état de retards allant jusqu'à six mois.

"Nous ne commentons pas les activités de nos entités étrangères", a déclaré VTB.

Lorsqu'une entreprise russe achète ou vend des biens ou des services à un partenaire commercial chinois, elle doit être en mesure de recevoir ou de verser des liquidités par l'intermédiaire de systèmes de paiement gérés par les banques.

Alfa Bank, le plus grand prêteur privé de Russie, travaille depuis des mois à l'ouverture de deux succursales chinoises, à Shanghai et à Pékin, mais sans succès. Cela ne l'a pas empêchée de vanter ses mérites en Chine en ornant son stand d'un vaste dragon rouge gonflé lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg ce mois-ci.

"Les sanctions américaines sont les plus effrayantes, y compris pour nos partenaires chinois", a déclaré la source des marchés de paiement. "Comme le disent les Chinois, ils les craignent comme le tigre.

La menace de sanctions secondaires, qui pourraient priver les institutions de l'accès au dollar, a effrayé les banques chinoises qui ne veulent pas perdre l'accès aux marchés mondiaux, même s'il y a des échanges lucratifs à faire avec la Russie.

UNE INFLUENCE LIMITÉE DE LA RUSSIE

Pour la Russie, les problèmes de paiement nuisent aux recettes d'exportation, perturbent les chaînes d'approvisionnement et augmentent les prix à l'importation, a déclaré la banque centrale, tandis que ses sociétés pétrolières sont confrontées à des retards de paiement de plusieurs mois.

Par rapport aux marchés des États-Unis et de l'Union européenne, son influence est limitée.

"Personne en Chine n'est prêt à subir des sanctions secondaires et à perdre le marché mondial uniquement à cause de la Russie", a déclaré la source des marchés de paiement. "Ni les entreprises manufacturières, ni les structures financières, y compris les banques.

La seconde source bancaire a déclaré que les banques russes non sanctionnées étaient encore acceptables pour les partenaires chinois, mais que les restrictions américaines constituaient un coup fatal, même les banques chinoises spécialement autorisées interrompant les règlements.

Les entreprises russes peuvent désormais soit ouvrir un compte NRA auprès d'une banque chinoise, soit créer une filiale chinoise et ouvrir des comptes dans le pays. (Reportage de Reuters à Moscou ; Rédaction d'Alexander Marrow ; Édition d'Alexander Smith)