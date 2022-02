Le pétrole pourrait repasser au-dessus de la barre des 100 dollars alors que les opérateurs évaluent l'interdiction du SWIFT par la Russie, selon les analystes.

SWIFT, ou Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, est un système de messagerie sécurisé qui facilite les paiements transfrontaliers rapides et assure la fluidité du commerce international.

Les exportations russes de tous les produits de base, du pétrole aux métaux en passant par les céréales, seront gravement perturbées par les nouvelles sanctions occidentales, selon les négociants et les analystes.

Au moins 10 négociants en pétrole et en matières premières, qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, ont déclaré que les flux de matières premières russes vers l'Occident seront gravement perturbés ou interrompus pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce que les exemptions soient clarifiées.

Amrita Sen, du cabinet de conseil Energy Aspects, a déclaré que le prix du Brent allait certainement repasser au-dessus de 100 dollars et probablement revenir aux sommets de 105 dollars.

"Mais je n'exclurais pas un mouvement rapide vers 110 dollars le baril", a-t-elle ajouté.

Les prix du pétrole ont bondi pour la dernière fois au-dessus de 100 dollars le baril lorsque les forces russes ont envahi l'Ukraine le 24 février, le Brent passant au-dessus de 105 dollars le baril pour la première fois depuis mi-2014. [O/R]

Les prix sont retombés sous les 100 dollars le baril vendredi.

"Tout en essayant d'exempter les transactions énergétiques, SWIFT peut encore causer des perturbations importantes dans les flux commerciaux de l'énergie à court terme, au moins jusqu'à ce que les acheteurs passent à des alternatives comme le Télex ou d'autres systèmes", a déclaré Sen, ajoutant que le commerce d'autres matières premières sera beaucoup plus difficile sans exemptions.

Ces mesures, qui comprennent des restrictions sur les réserves internationales de la banque centrale russe, visent à empêcher le président Vladimir Poutine d'utiliser les 630 milliards de dollars de réserves en devises de la banque centrale pour envahir l'Ukraine et défendre un rouble en chute libre.

Mais les alliés n'ont pas encore dit quelles banques seraient visées, les analystes estimant que si la liste comprend Sberbank, VTB et Gazprombank, l'impact sur l'économie russe et la possibilité de faire des affaires avec la Russie pourrait être énorme.

Un responsable américain a déclaré aux journalistes que si l'une des banques exclues de SWIFT souhaite effectuer un paiement avec une banque située en dehors de la Russie, elle devra probablement utiliser un téléphone ou un fax.

Mais le fonctionnaire a ajouté que la plupart des banques du monde entier cesseraient probablement toute transaction avec les banques russes retirées du réseau.

"Le risque de perturbations involontaires de l'approvisionnement en pétrole a augmenté suite aux dernières annonces", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS, en référence à l'interdiction de SWIFT.

"Compte tenu des faibles stocks et de la diminution des capacités de réserve, les prix du pétrole sont susceptibles de réagir de manière sensible et d'ouvrir à la hausse", a-t-il ajouté.

Dimanche, le Japon a déclaré qu'il se joindrait à d'autres alliés occidentaux pour bloquer l'accès de certaines banques russes au système de paiement international SWIFT, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida.