Singapour sanctionne la Russie pour son "attaque non provoquée" en Ukraine.

La minuscule cité-État, plaque tournante du transport maritime international, impose rarement ses propres sanctions, mais a déclaré qu'elle n'autoriserait pas l'exportation d'articles susceptibles de nuire aux Ukrainiens ou de les soumettre, ou d'aider la Russie à lancer des cyberattaques.

"Nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement russe viole la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un autre État souverain", a déclaré son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, qui n'a pas donné de calendrier pour l'entrée en vigueur des sanctions.

"Pour un petit État comme Singapour, il ne s'agit pas d'un principe théorique, mais d'un dangereux précédent. C'est pourquoi Singapour a fermement condamné l'attaque non provoquée de la Russie."

Les restrictions interdisent aux institutions financières de Singapour, y compris à sa banque centrale, de traiter avec la banque centrale de Russie ainsi qu'avec la VTB Bank Public Joint Stock Company, la Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank, la Promsvyazbank Public Joint Stock Company et la Bank Rossiya. Ces mesures concernent également les cryptomonnaies.

La position de Singapour contre l'invasion de la Russie est la plus forte à ce jour de la part d'un pays d'Asie du Sud-Est.

Dans une déclaration publiée jeudi sur https://bit.ly/3sGjb6D, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont Singapour est membre, a appelé à un cessez-le-feu dans la crise ukrainienne, mais n'a pas mentionné l'implication de la Russie.

Interrogé par Reuters sur son exposition à la Russie, le fonds souverain singapourien GIC a réitéré les nouvelles mesures, qui s'appliqueraient également, selon lui, aux fonds du gouvernement gérés par GIC.

"GIC continue d'évaluer la situation russo-ukrainienne et veillera à s'y conformer", a-t-il déclaré dans une réponse envoyée par courriel.