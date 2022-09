VTB de Russie : la capitalisation du secteur bancaire n'est probablement pas nécessaire

Frappé par des sanctions économiques sans précédent de la part de l'Occident, le secteur bancaire russe a enregistré de lourdes pertes au cours des six premiers mois de l'année et les autorités ont poussé les créanciers à réduire considérablement leur exposition au dollar américain et à l'euro.

VTB, le deuxième plus grand créancier de Russie, a toutefois renoué avec les bénéfices en juillet après des pertes record au cours des six premiers mois de l'année, et commencera à prêter en yuan chinois et dans d'autres devises non occidentales plus tard cette année, a-t-il déclaré mardi.

Les sanctions occidentales contre la Russie en raison de ses actions en Ukraine ont coupé Moscou du système financier mondial et de près de la moitié de ses 640 milliards de dollars de réserves d'or et de devises étrangères.

Le PDG Kostin avait déclaré en avril que les banques russes auraient probablement besoin d'une recapitalisation plus large pour faire face aux pertes.

Les responsables russes ont salué les performances de l'économie au cours des derniers mois, affirmant qu'elle résiste bien mieux que prévu aux sanctions.

Kostin s'exprimait mercredi lors d'une session sur la transformation du secteur financier russe au Forum économique oriental de Vladivostok.